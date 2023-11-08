Fenerbahçe, Razgrad'a gitti
Fenerbahçe, Ludogorets maçı için Bulgaristan'ın Razgrad kentine gitti
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets´e konuk olacak. Karşılaşma için Türk Hava Yolları´nın (THY) özel uçuşu ile Varna´ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yoluyla maçın oynanacağı kente geldi.
Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Bulgaristan´da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarların fotoğraf çekme isteklerini kırmayarak forma imzaladı.
Ludogorets ile Fenerbahçe yarın Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'de karşılaşacak.