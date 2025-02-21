Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht'i eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura sonucunda sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Son 16 turu karşılaşmaları, rövanş usulü oynanacak ve eşleşmeyi geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece play-off turunu geçen ve doğrudan ilk 8’e giren takımların rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri.
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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 Cuma günü gerçekleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Mücadelenin saati ise gün içerisinde belli olacak.
Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
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RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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