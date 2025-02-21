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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Rangers son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri

        Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu

        UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht'i eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura sonucunda sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Son 16 turu karşılaşmaları, rövanş usulü oynanacak ve eşleşmeyi geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:55
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Böylece play-off turunu geçen ve doğrudan ilk 8’e giren takımların rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri.

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

          UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 Cuma günü gerçekleşti.

          İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

          Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.

        • 3

          FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Mücadelenin saati ise gün içerisinde belli olacak.

          Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

        • 4

          RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ

          İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

          Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

          İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

          Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

        • 5

          UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

          Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

          Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

          Final: 21 Mayıs 2025

        • 6
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