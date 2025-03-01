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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı?

        Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya geliyor. Play-off turunda Anderlecht'i eleyen sarı lacivertlilerde hedef, Rangers karşısında avantajlı skoru elde edip tur kapısını aralamak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe - Rangers mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 21:19 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:19
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        • 1

          Fenerbahçe - Rangers maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers'ın rakibi oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe - Rangers maçı tarihi ve maç kadrosu...

        • 2

          FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

        • 5

          RANGERS'IN AVRUPA LİGİ KARNESİ

          Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham'la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.

        • 6

          PİYASA DEĞERİ 77 MİLYON EURO

          Rangers'ın yeni transferi Vaclav Cerny, 8 milyon Euro piyasa değeri ile en yüksek bedelli isim olurken takımın toplam piyasa değeri ise 77 milyon Euro...

        • 7

          FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

          4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

          5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

          Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

        • 8

          FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 2.600,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 2.750,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

          FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 5.650,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 6.700,00 TL

          FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

          VIP (MARATON ALT-FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

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