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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Rangers'ın rakibi oldu. Eşleşmeyi geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak. İlk maç İstanbul'da rövanş mücadelesi ise İskoçya'da oynanacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Rangers maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 21:23 Güncelleme: 24.02.2025 - 21:23
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        • 1

          Fenerbahçe - Rangers maçı için nefesler tutuldu. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda yoluna son 16 turundan devam eden temsilcimiz Rangers ile eşleşti. Derbi maçının ardından Fenerbahçe - Rangers maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        • 2

          FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

          Ülker Stadı'ndan oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

        • 4

          RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

        • 5

          RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ

          İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

          Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

          İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

          Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

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