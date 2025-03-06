Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Fenerbahçe zorlu karşılaşmada 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.
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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE KANALI
Fenerbahçe - Rangers maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
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Kablo TV
900
Analog Kablo TV
S04
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