Fenerbahçe rakipleri kim oldu? 2023-2024 UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri ve fikstürü...
Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi gruplarında temsil edecek olan Fenerbahçe'nin, grubu ve rakipleri belli oldu. Zimbru, Maribor ve Twente gibi ekipleri geçerek adını gruplar yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri, maçlarının tarihleri ve fikstürü ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
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8 grupta 32 takımın mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi'nin grup kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Ülkemizi bu yıl söz konusu turnuvada temsil eden takımlarımızdan biri olan Fenerbahçe'nin hangi grupta kimlerle eşleştiği ve maçlarının tarihleri ile fikstürünü derledik...
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FENERBAHÇE'NİN GRUBU BELLİ OLDU
Sarı lacivertli temsilcimiz UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda yer alacak. İşte, kanaryanın rakipleri...
Fenerbahçe
Ludogorets
Spartak Trnava
Nordsjaelland
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KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
1. Maç Günü: 21 Eylül
2. Maç Günü: 5 Ekim
3. Maç Günü: 26 Ekim
4. Maç Günü: 9 Kasım
5. Maç Günü: 30 Kasım
6. Maç Günü: 14 Aralık
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FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI MI?
Bu yıl Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile H Grubu'nda yer alacak Fenerbahçe'nin fikstürü henüz açıklanmadı.
Sarı lacivertli temsilcimizin grup maçlarının tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacak.