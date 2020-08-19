Federasyondan yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin 15 Ağustos'ta TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la oynadığı maçtaki "talimatlara aykırı hareketler" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, söz konusu hazırlık maçında rakibini 4-0 yenmişti.