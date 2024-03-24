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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya: Şampiyon olacağız - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya: Şampiyon olacağız

        Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, Galatasaray Petrol Ofisi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:54 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:54
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        Gökhan Bozkaya: Şampiyon olacağız
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi'nin 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadıklarını söyledi.

        Gökhan Bozkaya, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Bozkaya, "Maçın başından sonuna kadar iyi ve baskılı oynadık. Kazanmak isteyen taraf da bizdik. Bunu da skora yansıttık. Puan farkı 2'ye düştü. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Ben, oyuncularıma inanıyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

        Her maçta kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını belirten Bozkaya, "Sürekli önde ve baskılı oynayan takımız. Topa sahip oluyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda da çok gol kaçırdık. O maçları 3-4 farklı skorla kazanabilirdik. Taraftarımız, her yerde bize güç veriyor. 6 maç kaldı. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin." diye konuştu.

        Bozkaya, gelecek hafta yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise "Beşiktaş maçı zor olacak. Geçen karşılaşmayı evimizdeki kazanmıştık. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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