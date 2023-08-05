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        Haberler Futbol Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Lara Ivanusa'yı transfer etti - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Lara Ivanusa'yı transfer etti

        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 22:49
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        Fenerbahçe'ye Sloven forvet!
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        Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Sloven forvet Lara Ivanusa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın futbol takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Hırvatistan'ın ZNK Split takımında forma giyen Ivanusa ile anlaştı.

        Anlaşmaya göre, 26 yaşındaki forvet oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

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