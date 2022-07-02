2022-2023 sezonu 5. hazırlık maçında Fenerbahçe, şimdi de Partizan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Partizan maçı ne zaman?



FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı 2 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak.



FENERBAHÇE PARTIZAN MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Partizan maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.