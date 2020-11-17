Sarı-lacivertil kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."