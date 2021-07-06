Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Amanda Zahui'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.