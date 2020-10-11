Fenerbahçe Öznur Kablo: 91 - Nesibe Aydın: 85

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Seyhan Topaloğlu, Seda Esen

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 26, Vaughn 14, Olcay Çakır Turgut 7, Sevgi Uzun 20, Zandalasini 22, Banu Şimşek 2, Duygu Özen, Ayşe Yılmaz

Nesibe Aydın: Snytsina 25, Peddy 10, Melike Tuğba Oral, Hebard 23, Harika Gözde Eldaş 7, Merve Uygül, Büşra Akgün 2, Hülya Çoklar 10, Simon 8

1. Periyot: 27-17

Devre: 54-40

3. Periyot: 79-60

HerbalifeNutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 91-85 yendi.