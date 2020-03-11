Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya),Esperanza Mendoza Holgado (İspanya),Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

FenerbahçeÖznurKablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun

BourgesBasket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10

1. Periyot: 31-19

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-53

Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo),39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)