Salon: Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

FenerbahçeÖznur Kablo: Sabaly 19, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 14, Zandalasini 13, Thomas 14, İrem Sözen, Sevgi Uzun 2, Duygu Özen 3

ÇBK MersinYenişehirBelediyespor: Manolya Kurtulmuş 8, Gökşen Fitik 10, Iagupova 23, Anigwe 6, Naumenko, Feride Şevval Akalan, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak, İlayda Güner 8

1. Periyot: 27-18

Devre: 42-29

3. Periyot: 63-46