22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya Zandalasini'nin skorer oyunuyla başlayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncuya Williams ve Iagupova'nın da katılmasıyla ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.
Uzun süre karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci çeyrekte konuk takım, 19. dakikada Zhedik'in 3 sayılık isabetiyle 32-31 öne geçti. Iagupova'nın basketleriyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, devre arasına 37-32 önde girdi.
Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyarak 29. dakikada farkı 19 sayıya (59-40) çıkaran Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyreği 61-44 önde kapattı. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleyi 76-55 kazandı.
Fenerbahçe Öznur Kablo'da Iagupova 24, Zandalasini ise 23 sayıyla galibiyette başrolü oynayan isimler oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Öznur Kablo, bitime 3 maç kala adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya),Ivan Milicevic (Bosna Hersek),Alexandra Stan (Romanya)
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır 2, Nicholls 6, Iagupova 24, Williams 6, Zandalasini 23, Tuğçe Canıtez 5, Ayşe Cora 1, Esra Ural Topuz, Stokes 8
DinamoKursk: Prints 3, Shabanova, Breland 2, McCoughtry 22, Zhedik 7, Kirillova 4, Kozik 3, Vidmer 8, Burovaya, Ndour 6
1. Periyot: 23-15
Devre: 37-32
3. Periyot: 61-44
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