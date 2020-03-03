Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 11, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 11, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra Ural Topuz, Stokes 3, Gonzales 2

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 11, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 24

1. Periyot: 25-9

Devre: 42-28

3. Periyot: 59-39

Beş faulle çıkan: 35.43 Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol)

Sarı-lacivertli takım, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle 5 Mart Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.