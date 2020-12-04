Fenerbahçe Öznur Kablo: 70 - ASVEL Feminin: 84

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta),Ivana Ivanovic (Sırbistan),Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, McBride 28, Stokes12, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Zandalasini 11,

ASVEL Feminin: Raincock-Ekunwe 9, Crvendakic 14, Jocyte, Plouffe 11, Clark 17, Fauthoux 4, Tanqueray 9, Ciak 14, Johannes 6

1. Periyot: 12-22

Devre: 37-51

3. Periyot: 53-67