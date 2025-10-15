Fenerbahçe Opet, Valencia'ya konuk oluyor
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk olacak.
İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da yapılacak maç TSİ 20.15'te başlayacak. Müsabaka, FBTV'den yayımlanacak.
C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk haftada Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58 yendi. Fenerbahçe, ilk haftayı galibiyetle kapatan Valencia Basket'i yenerek 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.