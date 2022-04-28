Fenerbahçe Opet VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seride durumu 2-0'a getirdi ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. İşte, Fenerbahçe Opet VakıfBank şampiyonluk mücadelesi tarihleri ile ilgili bilgiler...

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:

30 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (MÜCADELE TRTSPOR YILDIZ'DAN CANLI YAYINLANACAK)

3 Mayıs Salı:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet

6 Mayıs Cuma:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet

9 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Gerekmesi durumunda)

12 Mayıs Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (Gerekmesi durumunda)