Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ın rakibi oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Serideki ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükseldi. Fenerbahçe Opet, finalde Türk Hava Yolları'nı eleyen VakıfBank ile karşılaşacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: McKenzie, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Elif Şahin (Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Saliha Şahin, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)

Setler: 24-26, 25-27, 19-25

Süre: 90 dakika (29, 35, 26)