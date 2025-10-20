Habertürk
    Takipde Kalın!
      
        
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet'te ayrılık - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet'te ayrılık

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:31 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:31
        Fenerbahçe Opet'te ayrılık!
        Fenerbahçe Opet, genç oyuncu Dominique Malonga'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.

        Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

        Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

