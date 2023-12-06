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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Opet-SC Potsdam: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Opet-SC Potsdam: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı 3-0 mağlup ederek C Grubu'nda 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:28
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        F.Bahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4!
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        Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4´üncü maçında Almanya temsilcisi SC Potsdam'ı sahasında 25-13, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4´te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam etti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5´inci maçında 11 Ocak´ta Slovenya´nın Calcit Kamnik ile deplasmanda karşılaşacak.

        SALON: Burhan Felek Vestel

        HAKEMLER: Benone Visan, Fabrice Collados

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        FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Ana Cristina, Ada Germen (L), Fetisova, Meryem Boz

        SC POTSDAM: Morrissette, Lazaro, Kokkonen, Dokic, Taubner, Kiss, Wong-Orantes (L), Buterez

        SETLER: 25-13, 25-19, 25-15

        SÜRE: 66 dakika (18´, 21´, 27´)

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