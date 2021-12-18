Kadınlar Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Vakıfbank, finalde Imoco Volley'in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet, üçüncülük maçında Minas’la karşı karşıya gelecek.

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