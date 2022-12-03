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Fenerbahçe Opet evinde kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9.haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Giriş: 03.12.2022 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet evinde kazandı
AA

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Çukurova BLD. Adana Demirspor’u konuk etti.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan sarı lacivertliler ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Mücadelenin setleri 27-29, 29-27, 25-15, 25-15 tamamlandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Lazareva, Fedorovtseva, Eda Dündar, Buse Ünal, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Carneiro, Beliz Başkır)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Ceren Baysal, Kharchenko, Güldeniz Önal)

Setler: 27-29, 29-27, 25-15, 25-15

Süre: 109 dakika ( 33,34,20,22)

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