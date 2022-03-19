Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı'na set vermedi

Fenerbahçe Opet ligde 20. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı Dynavit 4. kez mağlup oldu.

Bu arada karşılaşma sırasında tribünde rahatsızlanan bir taraftara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Maçın ardından Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic, Fenerbahçe Opetli oyuncularla saha içinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, Boricic'e Fenerbahçe Opet forması hediye etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Elif Şahin, McKenzie, Gözde Yılmaz)

Setler: 28-26, 25-20, 25-16

Süre: 33, 26, 25 (84 dakika)