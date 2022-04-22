Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut.

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Gizem (L), Cansu, De Souza.

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Simge (L), Fatma, Gözde, Saliha.

Setler: 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)

Süre: 108 dakika (26,27,29,26)

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