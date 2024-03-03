Fenerbahçe Opet derbide Vakıfbank'ı devirdi!
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde V. Bank’ı 25-13, 22-25, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler ligde üst üste 20, toplamda da 21. galibiyete imza attı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Bojana Drca, Melissa Vargas
V. Bank: Alexandra Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aytaç (L), Chiaka Ogbogu, Gabriela Guimaraes, Zeynep Sude Demirel, Alexia Carutasu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Jordan Thompson
Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21
Süre: 1 saat 35 dakika (20, 26, 22, 27)