Fenerbahçe Opet: 95 - Villeneuve d'Ascq LM: 75 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Radomir Vojinovic (Kararağ), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Charles 14, Williams 20, Alperi Onar 11, Meesseman 23, Milic 2, Tilbe Şenyürek, Atkins 4, Allemand 4, Badiane 2
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 20, Foppossi 9, Causeur 4, Kouadio 4, Peters 21, Slonjsak 13, Turcinovic 2, Paget 2
1. Periyot: 21-16
Devre: 47-39
3. Periyot: 69-58
4. Periyot: 95-75