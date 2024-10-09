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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Opet: 81 - Villeneuve: 52 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 81 - Villeneuve: 52 | MAÇ SONUCU

        Euroleague Kadınlar Grup C ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Fransız ekibi Villeneuve'yi 81-52 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:15
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        Fenerbahçe, ilk maçta farklı kazandı!
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        Fenerbahçe Opet, Euroleague Kadınlar Grup C ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Villeneuve'yi 81 - 52 yendi.

        Fransa'da oynanan mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe Opet'te 18 sayı üreten Emma Meesseman oldu.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet Euroleague Kadınlar Grup maçında ilk galibiyetini aldı.

        SALON: Le Palacium

        HAKEMLER: Jan Baloun, Martin Van Hoye, Domen Krajnc

        VİLLENEUVE: 32 Iva Slonjsak, 0 Carla Lette, 49 Lidija Turcinovic, 2 Marie-Paule Fopossi, 3 Kelsey Bone, 31 Aminata Gueye, 4 Clara Causeur, 1 Shavonte Zellous, 8 Elodie Lutbert

        FENERBAHÇE OPET: 11 Emma Meesseman, 5 Gabrielle Williams, 25 Marieme Badiane, 22 Julie Allemand, 2 Sevgi Uzun, 3 Ariel Asante, 10 Alperi Onar, 13 Nikolina Milic, 31 Tina Charles, 4 Olcay Turgut, 8 Marija Lekovic, 15 Tilbe Şenyürek

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        1.PERİYOT: 19-25

        DEVRE: 25-49

        3.PERİYOT: 62-42

        4. PERİYOT: 52-81

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