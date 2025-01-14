Fenerbahçe Opet, 4'te 4 için USK Prag deplasmanında
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.
FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F grubu dördüncü maçında Fenerbahçe Opet, yarın deplasmanda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a konuk olacak.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turda 6'da 6 yapan sarı-lacivertliler, ikinci turda ise oynadığı 3 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam ediyor.
Çekya temsilcisi ise önceki turda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken bu turda ilk 2 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı.