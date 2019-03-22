Günün son maçında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek Vakıfbank´ın rakibi oldu. İlk seti 25-17 kazanan Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine bu kez 25-19´luk üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet 2-0´ı yakaladı. Üçüncü sette de etkili olan taraf Fenerbahçe´ydi. Sarı lacivertliler 25-17´lik skorla setlerde durumu 3-0'a getirdi ve maçı kazanan taraf oldu.

SETLER: 25-17, 25-19, 25-17





SÜRE: 69 dakika (23, 25, 23)

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)

Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic)