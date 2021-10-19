Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Serap Kuka

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cristina, Naz Aydemir Akyol, Dicle Babat, Beliz Başkır)

Sarıyer Belediyespor: Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Ada Germen, Aybüke Çetinay, Ecem Aknam, Merve Tanıl)

Setler: 25-13, 18-25, 27-25, 26-24

Süre: 114 dakika (20, 26, 33, 35)

Günün diğer sonuçları şöyle:

Karayolları: 0 - VakıfBank: 3

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Bolu Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

Yeşilyurt: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3