Fenerbahçe Opet: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Bashnakova, Abdulazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Çağla Erdem, İrem Çor)

Setler: 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)