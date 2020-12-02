Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 1

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Cansu Çetin)

PTT: Merve Tanyel, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Ece Morova, Mislina Kılıç Yağmur, Ceyda Aktaş)

Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20

Süre: 97 dakika (21, 29, 22, 25)