Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)

PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Aslanyürek, Ceren Baysal)

Setler: 25-15, 25-12, 25-19

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)