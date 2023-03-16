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Fenerbahçe Opet: 3 - Imoco Conegliano: 0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano’yu 3-0 mağlup etti

Giriş: 16.03.2023 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet: 3 - Imoco Conegliano: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano’yu, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda konuk etti.

Rakibine her alanda büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

25-19, 25-17 ve 25-19’luk setlerle sahadan galip ayrılan Fenerbahçe Opet ayrıca, rakibine bu sezon Avrupa’daki ilk mağlubiyetini de aldırdı.

Karşılaşmanın MVP’si Ana Cristina De Souza oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçı 23 Mart Perşembe günü TSİ 22.30’da Palaverde Spor Salonu’nda oynanacak.

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