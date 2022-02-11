Salon: St. Petersburg

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Siarhei Vaitsiakhovich (Belarus)

Dinamo-Ak Bars Kazan: Ramos, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris (Podkopaeva, Lazareva)

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 20-25, 22-25, 19-25

Süre: 78 dakika (25, 28, 25)