Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-12, 25-19, 25-12

Süre: 69 dakika (20, 26, 23)