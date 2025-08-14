Fenerbahçe, Omar Fayed'i Arouca'ya kiraladı!
Fenerbahçe, 22 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiraladı.
Fenerbahçe, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'i satın alma opsiyonu ile birlikte Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya kiraladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."