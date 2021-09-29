UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 233 müsabakada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçın 9'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı, 4'ünden ise mağlup ayrıldı...

FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos takımıyla sahasında karşılaşacak.

30 Eylül Perşembe TSİ 19:45'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Muhammed, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Olympiakos maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...