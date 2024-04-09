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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe, zorlu mücadelenin İstanbul etabını yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takımla bir araya gelip oyuncuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:13 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:13
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        Ali Koç'tan takıma tam destek!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacağı Olympiakos maçı için yarın Yunanistan’a gidecek.

        BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

        Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

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