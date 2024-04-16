Fenerbahçe, Olympiacos maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, 18 Nisan Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında futbolcular 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Olympiakos maçının son hazırlığını ise yarın akşam gerçekleştirecek.