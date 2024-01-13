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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe ölümünün 12. yıl dönümünde Lefter Küçükandonyadis'i andı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe ölümünün 12. yıl dönümünde Lefter Küçükandonyadis'i andı

        Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:29
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        Fenerbahçe Lefter'i andı
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        Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı.

        Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı.

        Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.

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