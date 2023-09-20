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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerinde rakiplerini bir bir eleyerek gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe, H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesinde taraftarlar UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Nordsjaelland maçının tarihi ve zorlu mücadelenin başlayacağı saati araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe Nordsjaelland maçı muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:03
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        • 1

          Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'i ağırlıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, çıktığı 10 resmi müsabayı da kazanarak Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. Peki, "Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

          Zorlu mücadelenin başlama saati 19:45 olarak açıklandı.

        • 3

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Nordsjaelland karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NORDSJAELLAND BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Bilet fiyatları şöyle:

          Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL

          Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL

          Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

        • 5

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Kent, İrfan Can, Szymanski, Batshuayi.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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