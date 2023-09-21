Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Nordsjaelland'i ağırlıyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, çıktığı 10 resmi müsabayı da kazanarak Avrupa ve ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. Peki, "Fenerbahçe Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hakkında tüm merak edilenler...