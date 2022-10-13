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Fenerbahçe'nin yürüyüşü sürüyor!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yürüyüşü sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Avrupa'daki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve son 15 yılın en iyi seriyi yakaladı! Diğer yandan ligin en golcü ekibi olan sarı-lacivertliler Avrupa'daki gol sayısını da 18'e yükseltti

13.10.2022 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.

  • 16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi. 78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2

  • 84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

  • KRİTİK VİRAJ RENNES

    İlk ikiyi garantileyen Fenerbahçe için kritik viraj 27 Ekim'deki Rennes maçı olacak. Bu mücadele öncesinde 10 puanı bulunan iki takımın karşılaşmasında sarı-lacivertliler liderlik sınavı verecek.

  • Fenerbahçe evinde Rennes'i ağırladıktan sonra 3 Kasım'da ise Dinamo Kiev'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu iki maçın sonunda lider olması durumda doğrudan son 16 turuna kalacak. 

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