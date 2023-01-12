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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Samet Akaydin de ilk antrenmanına çıktı.

Giriş: 12.01.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin ilk idmanına çıktı
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Samet Akaydin de ilk antrenmanına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı daha sonra kuvvet çalışması ile devam etti.

Ardından sahaya geçen futbolcular, iki grup halinde şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin de takımla birlikte ilk kez çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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