Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin ilk maçına çıktı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi maçta giydi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.
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Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho sahaya Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Szymanski, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko ilk 11'ini sürdü.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin böylece sarı-lacivertli formayı ilk kez resmi bir müsabakada giydi.
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27 yaşındaki Fransız futbolcu 8 milyon Euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den kiralanmıştı.
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