Fenerbahçe forması giyecek olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Emre Mor, "Hedefimiz elbette ki ligimizde şampiyon olmak. Bunu kazanmamız gerekiyor. Şu an itibarıyla gördüğüm kadarıyla iyi oyunculara ve çok tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Dolayısıyla bu anlamda pozitif hisler ve düşünceler taşıyorum. Şu anda 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız' gibi bir cümle kuramam. Dolayısıyla maç maç ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Mor, Fatih Karagümrük'te beraber çalıştığı teknik direktör Volkan Demirel'in kendisine Fenerbahçe'yi anlattığını aktararak, "Volkan Hoca ile ilk toplantımızda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız ve aramızda konuşulan şey buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz şekilde yardımcı oldu. Benimle alakalı olarak çok iyi şeyler söylediğini de biliyorum. Volkan Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var, iyi ilişkilere sahibiz. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum, çok iyi bir insan." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Jorge Jesus için "Ne yaptığını, nasıl bir iş çıkardığını bilen birisi" ifadesini kullanan Emre Mor, sarı-lacivertli taraftarlara ilişkin duygularına ise, şöyle değindi:

"Elimden gelenin en iyisini saha içerisinde vereceğim. Benden çok büyük beklentileri var. Ben de kendimi iyi tanıyorum ve bunun için hazırım. Taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayacağımız maçlarda görmek adına sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla o anı bekliyor olacağım. Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadı'nda oynadığımızda gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. O maçta oynarken de elbette harika bir his taşıyordum. Bu tip atmosferlerde, bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse bürünüyorsunuz."

"SELAHATTİN BAKİ: EMRE'NİN YETENEĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA GEREK YOK

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Emre Mor'un yeteneğine dikkati çekti.

Türk oyuncuları kadroya katmaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Baki, "Emre'nin yeteneğini hiçbir şekilde tartışmaya gerek yok. Çok kısa zamanda üst düzey kulüplerde kendinden bahsettirmiş, Dortmund'a genç yaşta imza atmış. İnişler çıkışlar yaşamış. Olgun bir dönemine denk geldiğimizi düşünüyorum. Kolay bir transfer olmadı. Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma'ya ve Emre'yi yeniden coşkulu futboluna dönmesinde pay sahibi olan eski kaptanımız Volkan Demirel'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir transfer oldu. Şimdi artık Emre'nin çimlerin üzerinde konuşması lazım. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli taraftarların Emre'ye destek olması gerektiğine değinen Baki, şunları kaydetti:

"Futbolda hatalar da olacak, güzel günler de olacak. İlk yaptığı hatada ona biraz sevgi ile yaklaşırsak tüm camia olarak, birazcık bağrımıza basarsak, birazcık psikolojisini yükseltirsek bence 18 yaşında ortaya çıktığı gibi o zamanki Emre Mor'un üzerine koyarak izlemeye başlayabiliriz. Hedeflerinde bir tanesi, bu da çok önemli. 'Ben sadece Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum. Burada kalıcı olup, milli takıma girmek istiyorum' dedi. O da çok önemli bir hedef. Kendisine tam destek olacağız. Fenerbahçemize yakışır yetenekte bir futbolcu. Bu tür futbolcular da taraftarı arkasına aldığı zaman performansı mutlaka artar. Buradan da bu mesajı taraftarımıza vermek istedim."